Bu da Abbas Bağırovun hər kəsdən gizlətdiyi GƏNC HƏYAT YOLDAŞI – ÖZƏL – VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Abbas Bağırov ikinci dəfə ailə həyatı qurub. Yaxın günlərdə isə Abbasın ikinci toyu baş tutub. Bu mərasim isə Gəncədə keçirilib.

Publika.az xəbər verir ki, müğənni hər cəhdlə gəlinin üzünü gizlətməyə çalışıb, sosial media hesabında isə yalnız onun əlindən tutduğu fotonu paylaşıb.

Redaksiyamıza Abbas Bağırovun Gəncədə keçirilən toy mərasimindən qısa video göndərilib. Videoda ifaçının gənc həyat yoldaşı ilə səmimi görüntüləri yer alıb. Toyun sonunda “Gül atma” mərasimindən olan qısa kadrları sizə təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.