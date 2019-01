Boşanandan sonra özündən 18 yaş böyük Sadəttin Saranla eşq yaşayan 36 yaşındakı müğənni evlənməmək qərarı aldığını deyib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, iki uşaq anası olan Emina Jahovic Təkrar “evlənməyi düşünürsünüz?” sualına “Xeyir. Boşanmış bir ana olaraq niyə təkrar evlənməyə hə deyim ki?” cavabını verib.

Qeyd edək ki, Emina və Mustafa Sandal ötən günlərdə evliliklərini bitirib. Emina alınan boşanma qərarının çox çətin olduğunu da vurğulayıb.

