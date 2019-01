Müğənnilər yolda şou göstəriblər - VİDEO

Müğənni Bahar Lətifqızı və Şəbnəm Əsədova (Tovuzlu) maşınla səyahət zamanı şou göstəriblər.

Metbuat.az bildirir ki, Bahar Lətifqızı Şəbnəm Əsədova ilə birlikdə Ağstafa rayonundaki konsert proqramından qayıdarkən video çəkib, öz İnstagram hesabından paylaşıb.

Lətifqızının “Şəbnəm Əsədova ilə yol əhvalatı. Mənim dəyərli izləyicilərim çox yox bircə dəfə uşaqlıq ve şıltaqlıq etmək istədim, bunu mənə çox görməyin, mənim əzizlərim” sözlərini yazdığı videosunu sizə təqdim edirik:

