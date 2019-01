Türkiyəli müğənni Sərdar Ortac ötən gün reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən qardaşı üçün dua istəyib.

Metbuat.az faktor.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənninin qardaşı Sərxan Ortac infeksiyaya görə xəstəxanaya aparılıb və 2 həftədir reanimasiyada müalicə alır.

Sərdar sosial media hesabından şəkil paylaşaraq izləyicilərindən dua etmələrini istəyib.

