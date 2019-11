ABŞ Prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda “İqtisadi Klub”da çıxışı zamanı İŞİD-in yeni lideri barədə danışıb.

Mətbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti İŞİD-in yeni lideri elan edilən Əbu İbrahim əl-Haşimi əl-Kureyşinin yerini öyrəndiklərini deyib:

“Gözümüz üçüncü adamın üzərindədir. Bu adamın başı bəladadır, çünki onun yerini bilirik. Belə davam etməsək, yenə problemlə üzləşə bilərik”.(bizimyol)

