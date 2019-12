Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Suriya və İraqdakı münaqişə bölgələri ilə əlaqəsi müəyyənləşdirilən və həbsinə qərar verilən İŞİD terror təşkilatının 12 üzvündən 7-si bu gün həbs edilib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Ankara Polis İdarəsinin Terrorla Mübarizə şöbəsinə istinadən xəbər verir ki, saxlanılan 7 terrorçudan 5-i İraq, 2-si Suriya vətəndaşıdır.

Milli.Az

