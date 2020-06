Bakıda doğum günü təşkil edib karantini belə pozdular - VİDEO

Bakıda özünə doğum günü təşkil edən kosmetoloq Aytac Əsədova ölkəmizdə tətbiq olunan karantin qaydalarını pozub.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, müvafiq görüntüləri rəqqasə Renka (Rəna Ağamuradova) İnstaqram hesabında paylaşıb. '>

Kadrlardan da göründüyü kimi, doğum günündə 10-dan çox insan iştirak edib. Bu isə bilavasitə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tələblərinə ziddir.

Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejiminin tələbinə görə ölkə üzrə bütün kütləvi tədbirlərin keçirilməsi (toy, yas, doğum günü və s.) qadağandır, eləcə də 10-dan çox insan bir yerə toplaşmamalıdır.

