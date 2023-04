Əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyevin ölümündən 40 gün keçir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onunla eyni qəzada yaralanan Xalq artisti Mehriban Zəki paylaşım edib.

Mərhumun fotosunu statusunda yerləşdirən aktrisa “40 gün sürətlə keçdi. Allah rəhmət etsin” şərhini yazıb.

Xatırladaq ki, Abşeron rayonunda baş verən avtomobil qəzası nəticəsində O. Əliyev həlak olub, xanımı, Əməkdar artist Dlarə Əliyeva və M. Zəki yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.