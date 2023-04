Aparıcı Zaur Baxşəliyev çalışmayan qadınları tənqid edib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu haqda "Zaurla Günaydın" verilişində danışıb.

"Xanımın evdə oturmasına, işləməməsinə yaxşı baxmıram. Qadınlar işləməlidir. Nənəm kənddə xalça toxuyurdu, uşaq baxırdı, heyvan saxlayırdı. Hər iş görürdü" deyə, Zaur bildirib.

