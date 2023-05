Türkiyəli müğənni Doğuş və aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı əkizləri Arda ilə Arına ad günü ediblər.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, məclis şəhər restoranlarından birindən keçirilib. Xoşqədəm, Doğuş və əkizləri zala Türkiyə və Azərbaycan bayrağı ilə "Çırpınırdı Qara dəniz" mahnısının sədaları altında giriblər.

Məclisdə şou-biznes nümayəndələri iştirak ediblər. Gecədən görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

