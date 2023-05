Böyük Britaniya Qolodomoru ukraynalıların soyqırımı kimi tanıyıb

Böyük Britaniya 1932-1933-cü illərdəki Qolodomoru ukraynalıların soyqırımı kimi tanıyır

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq qərarı Britaniya parlamentinin aşağı palatası qəbul edib.

"Qolodomor" hadisəsi 1932-ci ilin aprelindən 1933-cü ilin noyabrına qədər davam edib. Tədqiqatçılar azı 3 milyon uşaq da daxil olmaqla 7 milyondan çox ukraynalının dünya tarixində tayı bərabəri olmayan insanlığa qarşı bu cinayətin qurbanı olduqlarını iddia edirlər.

“Qolodomor” sözü kütləvi şəkildə aclıqdan öldürmək deməkdir.



