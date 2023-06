Bir qaşıq yesəniz bütün vitamin ehtiyacınızı ödəyəcək - Omeqa-3-ün bitki mənbəyi

İmmuniteti gücləndirməklə yanaşı, qanda şəkəri tarazlaşdıran kətan toxumu pis xolesterini aşağı salır. Şəkər xəstəliyinə nəzarəti təmin etməklə yanaşı, antioksidant ehtiyacını da qarşılayır.

Metbuat.az medicalmedia.az-a istinadən xəbər verir ki, Omeqa-3 yağ turşuları ürək sağlamlığını dəstəkləyir və iltihabı azaldır. Kətan toxumu həmçinin həzm sistemini tənzimləməyə, qan şəkərinin səviyyəsini tarazlaşdırmağa, xolesterol səviyyəsini idarə etməyə və immunitet sistemini gücləndirməyə kömək edə bilər.

Kətan toxumu yağı sağlam yağ mənbəyi kimi də istifadə edilə bilər. Bununla belə, kətan toxumu istehlak etməzdən əvvəl həkiminizlə və ya dietoloqunuzla məsləhətləşmək vacibdir.

Omeqa-3 yağ turşularının mənbəyi: Kətan toxumu alfa-linolenik turşusu adlanan omeqa-3 yağ turşularının mənbəyidir. Omeqa-3 yağ turşuları ürəyin sağlamlığını dəstəkləyir, iltihabı azaldır, beyin funksiyasını dəstəkləyir və ümumiyyətlə orqanizm üçün vacib olan bir sıra bioloji proseslərə töhfə verir.

Yüksək lif tərkibidir: Kətan toxumu həzm sistemini dəstəkləyən yüksək lif mənbəyidir. Lif həzm sağlamlığını yaxşılaşdırır, bağırsaq hərəkətliliyini artırır, qəbizliyin qarşısını alır və toxluq hissini çoxaldır.

Antioksidantlar: Kətan toxumu antioksidantlarla zəngindir. Antioksidantlar sərbəst radikalların yaratdığı hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alan birləşmələrdir. Buna görə də, kətan toxumunun antioksidant tərkibi orqanizmdə oksidləşdirici stressi azaltmağa və ümumi sağlamlığı dəstəkləməyə kömək edir.

Zülal mənbəyidir: Kətan toxumu bitki mənşəli protein mənbəyidir. Xüsusilə vegetarianlar və ya veganlar üçün vacib bir protein mənbəyi ola bilər. Protein bədəndəki hüceyrələrin təmiri və yenidən qurulması üçün vacib bir komponentdir.

Xolesterolu azaldan təsirə malikdir: Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, kətan toxumu xolesterol səviyyəsini aşağı sala bilir. Tərkibindəki lif və omeqa-3 yağ turşuları xolesterol səviyyələrini tarazlaşdırmağa və ürək sağlamlığını qorumağa kömək edə bilər.

Hormonal balans: Kətan toxumu fitoestrogenlər kimi tanınan fitoestrogenləri ehtiva edir. Bu birləşmələr hormonal balansı dəstəkləyə və menopoz əlamətlərini aradan qaldıra bilər.

Bu faydalara əlavə olaraq, diabetə nəzarət və immunitet sistemini dəstəkləmək kimi digər müsbət təsirlərə də malikdir.

