Zamiq Hüseynov yeni mahnıya çəkdirdiyi klipi təqdim etdi - VİDEO

Müğənni Zamiq Hüseynov "Əfsanə" adlı yeni mahnıya çəkdirdiyi klipini təqdim edib.

Metbuat.az bildirir ki, bəstənin sözləri Orxan Qarabasma, musiqisi isə elə ifaçının özünə məxsusdur. Ekran işinin rejissorluğu Emin Muradova həvalə olunub.

Bu yaya da damğa vuracaq sevgi dolu pozitiv nəğmə, iki gəncin saf sevgisindən bəhs edir. Klipdə Zamiqin tərəf müqabili rolunda Nərminə Əliyeva çəkilib. Hüseynovun bir neçə obrazda yer aldığı layihəsi, retro ab-hava bəxş edir.

Yeni işindən olduqca məmnun olan Zamiq, sevgi dolu ərsəyə gələn klipinin seviləcəyinə əminliyini deyir.

