Bu giləmeyvə ürək və beyin sağlamlığı üçün faydalıdır

Qaragilə (Blueberries) yalnız dadlı giləmeyvə deyil, həm də çoxsaylı sağlamlıq faydaları ilə doludur.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən qaragilənin əsas faydalarını təqdim edir:

Qida maddələrində yüksəkdir: Qaragilə aşağı kalorili və əsas qidalarla zəngindir. Onlar pəhriz lifi, C vitamini, K vitamini və manqan üçün əla bir qaynaqdır. Onların tərkibində az miqdarda digər vitamin və minerallar da var.



Antioksidant Powerhouse: Qaragilə yüksək səviyyəli antioksidantları ilə məşhurdur. Antioksidantlar bədəninizi oksidləşdirici stresə səbəb ola bilən və qocalmağa və müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilən qeyri-sabit molekullar olan zərərli sərbəst radikallardan zərərdən qorumağa kömək edir.



İltihab əleyhinə xüsusiyyətlər: Qaragilə, onlara canlı mavi rəng verən antosiyaninlər kimi iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malik bir neçə birləşməni ehtiva edir. Qaragilələrin müntəzəm istehlakı iltihabın azalması və ürək xəstəliyi və xərçəng kimi xroniki xəstəliklər riskinin azalması ilə əlaqələndirilir.



Ürək Sağlamlığı: Blueberries ürək sağlamlığının yaxşılaşması ilə əlaqələndirildi. Qaragilədəki antioksidanlar qan təzyiqini aşağı salmağa, LDL ("pis") xolesterolu azaltmağa və ürək xəstəliyi riskini azaltmağa kömək edə bilər.



Beyin Sağlamlığı: Qaragilədəki antioksidanlar və fitokimyəvi maddələrin beyin sağlamlığına faydası olduğu sübut edilmişdir. Qaragilənin müntəzəm istehlakı yaddaşın, idrakın və ümumi beyin funksiyasının yaxşılaşması ilə əlaqələndirilir. Onlar həmçinin yaşa bağlı bilişsel geriləməni gecikdirməyə və Alzheimer və Parkinson kimi neyrodegenerativ xəstəliklərin riskini azaltmağa kömək edə bilər.



Qan Şəkərinin Tənzimlənməsi: Qaragiləmeyvə nisbətən aşağı glisemik indeksə malikdir, yəni yüksək glisemik qidalarla müqayisədə qan şəkərinin səviyyəsinin daha yavaş artmasına səbəb olur. Bu, onları diabetli insanlar və ya qan şəkəri səviyyələrini idarə etməyi hədəfləyənlər üçün uyğun bir seçim edir.



Həzm Sağlamlığı: Qaragilədəki lif tərkibi müntəzəm bağırsaq hərəkətlərini təşviq edərək, qəbizliyin qarşısını alaraq və faydalı bağırsaq bakteriyalarını qidalandıraraq həzm sağlamlığını dəstəkləyir.



Göz Sağlamlığı: Qaragilə, göz sağlamlığını yaxşılaşdıran antosiyaninlər, C vitamini və E vitamini kimi birləşmələri ehtiva edir. Onlar yaşa bağlı makula degenerasiyası, katarakt və digər görmə problemləri riskini azaltmağa kömək edə bilər.



Xərçəngin qarşısının alınması: Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, qaragilədəki antioksidantlar və fitokimyəvi maddələr xərçəng hüceyrələrinin böyüməsini maneə törətməyə və döş, kolon və prostat xərçəngi də daxil olmaqla müəyyən xərçəng növlərinin riskini azaltmağa kömək edə bilər. Ancaq bu təsirləri tam başa düşmək üçün daha çox araşdırmaya ehtiyac var.



Çəki İdarəetmə: Aşağı kalorili məzmunu və yüksək lif tərkibinə görə, qaragilə arıqlamaq və ya çəki idarə etmək pəhrizinə faydalı bir əlavə ola bilər. Lif, ümumi kalori qəbulunu azaldaraq, dolğunluq hisslərini təşviq etməyə kömək edir.



Qeyd etmək vacibdir ki, qaragilə bir çox sağlamlıq faydası təqdim etsə də, onlar sehrli bir müalicə deyil. Müxtəlif meyvələrin, tərəvəzlərin və balanslaşdırılmış pəhrizin daxil edilməsi ümumi sağlamlığın və rifahın qorunmasının açarıdır.

