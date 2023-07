Əməkdar artist Nigar Şabanova Qəbələyə istirahətə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi hovuzdan lentə alınan fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb.

O, şərh bölümünü isə bağlı saxlayıb.

