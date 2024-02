Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin azərbaycanlı zabiti Murad Babayev həlak olub.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, 2001-ci il təvəllüdlü M.Babayev Donetsk vilayəti Novomixaylovka kəndi yaxınlığında gedən döyüşlərdə həlak olub.

O, Dnepropetrovsk vilayətində dəfn edilib.

