Bəzi sürücülərin taksi fəaliyyətinə icazə verilməyəcək.

Metbuat.az Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, etik davranış və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ-hüquqi aktlara dair xüsusi hazırlığın keçməsini təsdiq edən sənədi olmayan sürücülər buraxılış vəsiqəsi və buraxılış kartının alınması üçün müraciət edə bilməyəcək.

"Nəticədə həmin sürücülərin taksi fəaliyyətinə də icazə verilməyəcək", - deyə açıqlamada qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.