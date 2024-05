Bu qidalar sürətli şəkildə arıqladır

Bir çox insanın əsas problemlərindən biri də piylənmədir. Bəzi qidalar var ki, piylənmənin qarşısını alır və sürətli şəkildə arıqladır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin qidaları təqdim edir:

- Somon balıqlarında bol protein, yağlar və minerallar var. Somon sizi tox tutacağı üçün arıqlamağınıza kömək edəcək.

- Səhər yeməyində qaynadılmış yumurta bağırsaqları rahatladır. Pəhriz saxlayırsınızsa, səhər yeməyində bol-bol yumurta yeməlisiz.

- Gül kələminin tərkibində cəmi 25 kalori var. Arıqlama təsirindən əlavə, tərkibində çoxlu C və K vitaminləri var. Faydalarından maksimum yararlanmaq üçün çiy halda yeməyiniz tövsiyə olunur.

- Qreypfrut yüksək miqdarda C vitamini ehtiva edir. O, təkcə C vitamini ilə zəngin deyil, həm də əla şəkər tənzimləyicisidir. Birində orta hesabla 50 kalori var.

- Xiyarın 95%-i sudan ibarətdir. 16 kalori olan xiyarın arıqladan qida olduğu aydındır. Xiyar xüsusilə gözlər üçün faydalıdır, ona görə də qabığını soymadan yemək məsləhətdir.

- Brokoli arıqladan qidalar arasında əvəzolunmaz seçimdir, çünki tərkibində cəmi 31 kalori var.

- Ərik qurusuda arıqladan qidalar arasındadır. Ərik maddələr mübadiləsini sürətləndirir.

