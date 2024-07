Fransada hər kəs Azərbaycan himnini ayaq üstə dinləyəcək - Hidayət Heydərov

Fransada hər kəs Azərbaycan himnini ayaq üstə dinləyəcək.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarının qızıl medalını qazanan cüdoçu Hidayət Heydərov deyib.

Azərbaycan yığmasının lideri bu qələbə sayəsində medal kolleksiyasını tamamladığını bildirib:

“Medal kolleksiyamı tamamladım. 4 il idi ki, bu yarışa hazırlaşırdım. Bundan sonra 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək olimpiadaya hazırlaşacağam. Səhifələrdə mənimlə bağlı yazılan rəyləri oxuyuram. Məni dəstəkləyən hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Biz qalib xalqın övladlarıyıq. Fransada hər kəs Azərbaycan himnini ayaq üstə dinləyəcək”.

Qeyd edək ki, H.Heydərov finalda fransalı Con Benjamin Qabanı ipponla üstələməklə olimpiadanın qızıl medalını qazanıb.

