Elm və Təhsil Nazirliyinin Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, idarənin şöbə müdiri vəzifəsində çalışan 43 yaşlı Yasin Abdullayev Tərtər rayonunda yaşadığı evdə olarkən qan təzyiqi yüksəlib.

Nəticədə o, dünyasını dəyişib.

