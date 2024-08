"Həyat yoldaşım məndən 26 yaş kiçikdir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ARB telekanalında yayımlanan "Elgizlə izlə" verilişində qonaq olan Xalq artisti Tarıyel Qasımov deyib.

T.Qasımov xanımından danışarkən bu onun ikinci evliliyi olduğunu, ayrıldığı həyat yoldaşından da 50 yaşında oğlu olduğunu bildirib.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Zaur Əliyev, Metbuat.az

