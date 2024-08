Əməkdar artist Əkbər Əlizadə istirahət üçün Türkiyəyə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor həyat yoldaşı Səbinə ilə birlikdə Çeşmədə dincəlir. O, sosial media hesabında xanımı ilə birlikdə çəkilən fotosunu paylaşıb.

Qeyd edək ki, Əkbər Əlizadənin iki qızı və bir oğlu var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.