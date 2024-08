Mingəçevir Dövlət Universitetinin sabiq rektoru və Şəhər Ağsaqqallar Şurasının sədri Akif Hacıyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Akif Hacıyev 86 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o daha əvvəl Mingəçevir Sənaye Universitetində də rektor vəzifəsində çalışıb. 2018-ci ildə A.Hacıyevin 80 illik yubileyi Mingəçevirdə təntənəli şəkildə qeyd edilib.

