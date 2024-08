Xalq artisti Tünzalə Ağayeva imicində dəyişiklik edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, pop ulduz bu dəfə qısa saçlarını uzadıb. Xalq artistinin yeni görkəmi üzərində tanınmış stilist Fərid Bağırov və saç mütəxəssisi Lalə Amir çalışıb.

Xalq artisti Tünzalə Ağayeva yeni görüntülərini şəxsi “Instagram” hesabında paylaşıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.