Tanınmış aparıcı Zaur Baxşəliyev imicini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı saçlarını sarı rəngə boyayıb. O, yeni görüntüsünü sosial media hesabında paylaşıb. Görüntülərə rəy yazan istifadəçilər onu tənqid ediblər, eyni zamanda bunu xoş qarşılayanlar da olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

