Xanəndə Kəmalə Nəbiyevanın nikah bağladığı iddia olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun paylaşımı olub. O, Səadət Sarayından paylaşan muğam ifaçısı ürək emojisi qeyd edib.

