Mərhum reper Hüseyn Dəryanın oğlu Cahangir ali məktəbə qəbul olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Cahangir sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Hüseyn Dərya 2014-cü ildə avtomobil qəzasında vəfat edib.



