Aparıcı Afaq Gəncəli bir müddətdir çalışdığı "Xəzər" TV-dən ayrılıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, Afaq ərizə yazaraq kanalla yollarını ayırıb.

Onun bir müddətdir efirə şou proqramı ilə qayıdacağı gözlənilsə də, qəfil media qurumu ilə əməkdaşlığını bitirib.

