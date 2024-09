Xədicə Sənanqızı bir müddət öncə ayrıldığı Azərbaycan Televiziyasına geri dönür.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı bu dəfə "1 AzTV" proqramında efirə çıxacaq.

Qeyd edək ki, Xədicə 4 sezon "Gün başladı" verilişini idarə edib. O, ötən sezon kanaldan ayrılmışdı.

