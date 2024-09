Xalq artisti Tünzalə Ağayeva qızı Fidanın yanına Türkiyəyə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə estrada ulduzunun övladı paylaşım edib. Fidan anası ilə İstanbulda çəkilən şəkilləri izləyiciləri ilə bölüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.