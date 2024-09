İtaliya səfərdə Fransanı məğlub etdi, Türkiyədən heç-heçə

UEFA Millətlər Liqasında 1-ci tur davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2-ci oyun günündə A, B və C Liqalarının ümumilikdə 8 matçı keçirilib.

A Liqasında İtaliya Fransanı, Belçika isə İsrailli 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

B Liqasında qardaş ölkə Türkiyənin milli komandası Uelslə qarşılaşıb. Matçın son yarım saatını azlıqda keçirən "ay-ulduzlular" səfərdən 1 xalla ayrılıb.

UEFA Millətlər Liqası, 1-ci tur

6 sentyabr

B Liqası

3-cü qrup

Qazaxıstan – Norveç - 0:0

Sloveniya - Avstriya 1:1

Qollar: Sesko, 16 (1:0), Laymer, 28 (1:1)

4-cü qrup

Uels - Türkiyə 0:0

İslandiya - Monteneqro - 2:0

Qollar: Oskarsson, 38, Thorsteinsson, 59

C Liqası

2-ci qrup

Litva - Kipr - 0:1

Qol: Pittas, 34

Kosovo - Rumıniya - 0:3

Qollar: Man, 40, Marin, 51-pen; 82

A Liqası

2-ci qrup

Fransa - İtaliya - 1:3

Qollar: Barkola, 1 (1:0), Dimarko, 30 (1:1), Frattezi, 51 (1:2), Raspadori, 74 (1:3)

Belçika - İsrail - 3:1

Qollar: De Bruyne, 21 (1:0), Kastaqne, 36-avtoqol (1:1), Tielemans, 48 (2:1), De Bruyne, 52 (3:1)

