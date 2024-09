Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva müflis olması ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sənətçi "Rəngarəng" verilişində çıxışı zamanı müflis olmadığını, əksinə, yaxın zamanda 418 min manata yeni ev aldığını bildirib.

Fatimə yeni evin hələ təmirsiz olduğunu deyib.

"Müflis olmamışam, əksinə yeni ev almışam", - deyə sənətçi əlavə edib.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.