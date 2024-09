Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayevaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yer alıb. Bildirilib ki, sənətçinin qardaşı Rəcəb Sadıqov 75 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, Xalq artisti aylar öncə "Instagram" hesabında qardaşı ilə bağlı paylaşım edərək onu ad günü münasibətilə təbrik etmişdi.



