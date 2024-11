Xalq artisti Tünzalə Ağayeva yeni fotosessiyasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pop ulduz bu dəfə qırmızı tonlara üstünlük verib. Sevilən müğənninin heyrətamiz lookunun müəllifi dizayner Xəyalə Bayramdır. Makiyajı üzərində stilist Bağırov çalışıb. Şəkilləri fotoqraf Anfisa Bessonova lentə alıb.

Layihənin prodüseri isə Yalçın Cabbarovdur.

