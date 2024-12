Aparıcı Lalə Azərtaş xeyli çəki atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı “Xəzər axşamı” verilişində danışıb. "19 kiloqram artıq arıqlamışam. 20-ni yola salmağa hazırlaşıram" deyə, L.Azərtaş bildirib.

O, hansı yolla arıqladığını isə açıqlamayıb.

