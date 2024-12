Putin Orbanla bu məsələləri müzakirə etdi

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ilə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Telefon danışığı zamanı liderlər enerji sahəsində qarşılıqlı faydalı layihələrin inkişafını müzakirə ediblər. Bundan əlavə, Putin Orbanı Kiyevin nizamlanma imkanlarını istisna edən dağıdıcı siyasəti barədə məlumatlandırıb.

Viktor Orban isə Ukrayna böhranının diplomatik yollarla həllinin vacibliyini vurğulayıb və bu istiqamətdə maraqlı olduqlarını bildirib.

Danışıq zamanı tərəflər Suriyadakı hadisələr fonunda Yaxın Şərqdə mövcud gərgin vəziyyətə də toxunublar.

