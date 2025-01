Müğənni Nazim Pişiyari (Faytonçu) xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi işemik insult keçirib.

Küçədə yıxılan Nazim qapalı kəllə beyin travması da alıb.

O, hazırda özəl xəstəxanalardan birində müalicə alır.

N.Pişiyarinin yaxınları ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da cavab verən olmayıb.

