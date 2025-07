ABŞ 3 ölkə ilə ticarət müqaviləsi bağlayıb

ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəfələrlə bütün ölkələrin onlarla razılaşmaq istədiyini vurğulamasına baxmayaraq, Vaşinqton indiyədək yalnız 3 ölkə ilə ticarət müqaviləsi bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ əvvəlcə Böyük Britaniya ilə razılıq əldə edib. Ardınca Çin və Vyetnamla razılaşma əldə edilib.

Qeyd edək ki, həmçinin Donald Tramp hər ölkə ilə anlaşa bilməyəcəklərini ifadə etmişdi. Tramp həmin ölkələrə 25, 35, 45 vergi tarifi tətbiq ediləcəyini bəyan etmişdi. Yerli medianın məlumatına görə, ABŞ bu barədə həmin ölkələrə mesajlar göndərib. Tramp yüksək tariflərdən yayınmaq üçün başqa ölkələr vasitəsilə transfer edilən malların daha yüksək tariflər tətbiq ediləcəyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.