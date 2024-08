Xalq artisti Tünzalə Ağayeva dəbdəbəli evini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Tünzalə Ağayeva villasında çəkdiyi videonu "Instagram" hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.

O, evinin yenicə təmir olunduğunu qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.