Mərhum Əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın keçmiş həyat yoldaşı Röyal paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, o, aktrisanın instaqramında şəkil paylaşıb və bildirib ki, özünə qəbir yeri ayırıb.

Röyal vurğulayıb ki, T. Əliyevanın qəbrinin yanında onun məzarı üçün yer hazırlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.