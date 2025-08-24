Zelenski: Rusiyaya hücum etmək üçün öz silahımızdan istifadə edirik

Biz özümüz istehsal etdiyimiz uzaqmənzilli silahlardan istifadə edirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Kanadanın baş naziri Mark Karni ilə mətbuat konfransında danışan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib.

O qeyd edib ki, ABŞ-nin Ukraynaya tədarük etdiyi ATACMS raketlərinin Rusiyaya qarşı istifadəsini qadağan etməsi ilə bağlı iddiaları rədd edib.

Ukrayna lideri xatırladıb ki, onlar ABŞ-dən əvvəllər, xüsusən də Rusiyanın onun enerji infrastrukturuna hücumlarından sonra xəbərdarlıqlar alıblar. Bununla belə, Zelenski "Belə bir məsələ artıq gündəmimizdə deyil" deyib.

