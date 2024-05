Qarpız bu xəstəliklərin dərmanıdır

İsti yay günlərində demək olar ki, hamı tərəfindən çox yeyilən qarpız gündəlik C vitamini ehtiyacının 16 faizini qarşılaya bilir.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən qarpızın faydalarını təqdim edir:

- Qan təzyiqini tənzimləyir, təzyiqi nəzarətdə saxlayır

- Diabet, piylənmə, ürək və xərçəng kimi xroniki xəstəliklərin riskini azaldır

- Bədəndə yağ yığılmasının qarşısını alır

- Həzmi tənzimləyir, qəbizlik və həzmsizliyin qarşısını alır

- Susuzlaşdırmanın qarşısını alır

- Tərkibindəki xolin sayəsində yaddaşı gücləndirir

- Qarpız istehlakı əzələ ağrısını azaldır

- Təbii sidikqovucudur.

- Tərkibində güclü antioksidant olan likopen var

- Kollagen istehsalını artırır, dərini nəmləndirir

- Saç hüceyrələrini qoruyur

